Le ministre grec de la Défense Nikólaos Panayotópoulos est en visite en Israël. Il a été reçu par son homologue Benny Gantz. Ce dernier a rappelé l’engagement d’Israël envers la coopération militaire avec la Grèce, « basée sur des valeurs et des intérêts communs ». Benny Gantz a assuré son invité qu’Israël sera aux côtés de la Grèce « en toute situation et selon les développements dans la région ». Il a indiqué que la coopération entre les deux pays ne fera que se renforcer dans les domaines militaire, énergétique et de l’innovation, en y associant Chypre.

Benny Gantz a également évoqué la question iranienne : « Au même moment où les Iraniens négocient à Vienne en complet-cravate, leurs commis augmentent leur agressivité et leurs actes de violence dans la région, comme nous l’avons vu avec l’attaque de ‘Houthis contre les Emirats. Ce double-jeu de l’Iran doit venir sur la table des négociations à Vienne et les efforts internationaux pour arriver à un accord doivent prendre en compte l’agressivité iranienne dans la région ».

De son côté, le ministre grec a rappelé l’importance de l’alliance stratégique tripartite entre Israël, la Grèce et Chypre « destinée à créer un environnement prospère et sûr ». Il a également insisté sur la nécessité d’assurer la stabilité en Méditerranée « sur la base du respect de la souveraineté et du droit international », allusion à l’agressivité turque en Méditerranée orientale.

