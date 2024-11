Le ministre des Finances Betsalel Smotrich s’est rendu ce mardi dans le Kiboutz Nir Oz, en bordure de la Bande de Gaza, qui a été durement frappé lors de l’attaque terroriste barbare du Shabbat Simhat Tora, 7 octobre 2023. Au cours de ce massacre, plus de 40 personnes y ont été assassinées et 72 autres ont été enlevées à Gaza.

Au cours de sa visite, le ministre a visité les maisons qui ont été incendiées et où les atrocités ont eu lieu, s’est entretenu avec les familles des personnes enlevées et assassinées, a entendu leur douleur et a exprimé son engagement à assurer le retour des otages et à indemniser les membres du kibboutz.

Lors de ses échanges avec les habitants, ces derniers lui ont fait part de leurs difficultés, rappelant notamment qu’un certain nombre d’entre eux avaient perdu un être cher et que la vie de tous avait été brisée.

A la fin de sa visite, Smotrich s’est engagé à faire tout son possible pour aider à la réhabilitation du kibboutz et de sa communauté. Il a remercié les habitants du Kibboutz pour leur accueil, ajoutant : « Ce n’était pas évident. Je ne suis pas sûr qu’à votre place, j’aurais pu inviter, accueillir et regarder en face ceux qui font finalement partie des responsables de ce terrible échec ».