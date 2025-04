Le ministre de l’Intérieur Moshe Arbel s’est rendu ce mardi à l’aéroport Ramon, à Eilat, pour superviser les opérations de départ volontaire des habitants de Gaza vers des pays tiers. Cette visite coïncide avec le départ d’un vol spécial transportant des centaines de Gazaouis vers Leipzig, en Allemagne, accompagnés de diplomates allemands. Lors de sa visite, Moshe Arbel était entouré de représentants de la Direction du contrôle des frontières de l’Autorité de la population et de l’immigration.

« Je suis venu aujourd’hui à l’aéroport Ramon d’Eilat pour surveiller et vérifier le processus du départ volontaire des habitants de Gaza, » a déclaré le ministre sur place. « Un autre vol a décollé aujourd’hui, et plus de dix vols ont eu lieu ces derniers jours, à destination de l’Allemagne. Ces départs permettront de réhabiliter la bande de Gaza. »

Depuis le lancement de cette initiative, des centaines de Gazaouis ont quitté la région pour s’installer dans différents pays, principalement en Allemagne, en Roumanie et aux Émirats arabes unis.

Il y a plus d’une semaine, le Cabinet israélien a approuvé la proposition du ministre de la Défense Israel Katz visant à établir une administration de transition pour faciliter le départ volontaire des habitants de Gaza vers des pays tiers. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la vision promue par le président américain Donald Trump, tout en respectant les dispositions du droit israélien et international.

Le ministre de l’intérieur a remercié le président Trump d’avoir annoncé cette « importante initiative », ajoutant: « Ensemble, nous pouvons faire de cette zone un paradis. »