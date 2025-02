Moshé Arbel, le ministre de l’Intérieur, a annoncé l’expulsion de trois membres de la famille de terroristes qui ont glorifié leur action.

Cette décision a été prise en vertu d’une loi votée en novembre 2024 et initiée par le député Almog Cohen (Otsma Yehoudit) qui permet l’expulsion de tout membre de la famille d’un terroriste qui s’identifie avec les crimes commis par ce dernier.

»J’ai décidé d’utiliser le pouvoir que me confère la loi et d’agir pour l’expulsion de trois soutiens du terrorisme membres de la famille de terroristes, qui ont choisi de se tenir du côté de l’ennemi en temps de guerre et d’approuver l’atteinte à des citoyens israéliens. Ceux qui incitent à la haine, louent et soutiennent le terrorisme n’ont pas leur place parmi nous », a déclaré le ministre Arbel.