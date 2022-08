Oded Forer, le ministre israélien de l’agriculture, membre du parti Israël Beitenou, a annoncé son intention d’augmenter le nombre d’abattoirs pour les porcs en Israël.

Jusqu’à aujourd’hui, l’abattage de cet animal non cacher n’était autorisé que dans trois lieux précis sur le territoire. Le ministre estime qu’il n’y a aucune raison de limiter ce nombre et qu’il convient d’en ouvrir partout, sous réserve de respect des règles vétérinaires d’hygiène et de respect de l’animal.

Le ministère de l’Agriculture a publié un communiqué pour expliquer cette décision: »Dans le but de réduire les prix, le ministère agit pour lever les restrictions géographiques ce qui augmentera la concurrence entre les usines et donc la baisse des prix et une meilleure accessibilité à toute les membres de la population israélienne dont ceux qui ne sont pas juifs ».

A ceux qui s’inquiètent des conséquences liées au non respect de la loi juive au regard de cette généralisation de l’abattage et de la commercialisation de la viande de porc, le ministère répond: »Pour tout ce qui concerne les aspects religieux, il convient de s’adresser au ministère des Cultes ».

Une réponse qui laisse transparaitre l’idéologie distillée par Oded Forer et son parti Israël Beitenou, estimant que la religion juive ne concerne pas tous les ministères en Israël mais uniquement celui des Cultes.