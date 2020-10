Après les violences verbales et physiques subies par des policiers lors des manifestations anarchistes ainsi que les attaques qu’ils subissent de la part de politiciens de gauche, le ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana a tenu à leur adresser un message de soutien : « Policières et policiers, vous vous dressez comme un roc aux côtés de la population respectueuse de la loi et qui aime la vie. Vous remplissez fidèlement votre mission de protection de la sécurité et de la santé des citoyens du pays. Des vents mauvais mus par des intérêts subversifs tentent d’affaiblir vos bras dans votre mission de faire appliquer la loi et l’ordre. Poursuivez ! Vous sauvez des vies ! »

Plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés pour violences envers des policiers et plusieurs milliers de contraventions ont été dressées pour non-respect des consignes du ministère de la Santé.

A Tel-Aviv, une scène incroyable a même été vue : un groupe de manifestants, sans aucun respect de distanciation a forcé un cordon de sécurité de la police qui était en train de s’occuper d’un colis piégé! (voir vidéo).

Par ailleurs, la police a été obligée de fermer la yeshiva de Ponewezh (Poniovitch) à Bené Berak, pour non-respect des limitations de rassemblement lors des prières de Souccot. Dans le quartier de Mea Shearim de Jérusalem, des orthodoxes extrémistes ont jeté des pierres sur des policiers venus contrôler le respect des consignes.

Ofer Shelah (Yesh Atid) est allé jusqu’à appeler les manifestants à ne pas payer les contraventions que les policiers leurs ont dressé samedi soir. Retournant les choses, il a accusé la police de le responsabilité des violences : « L’attitude de la police est le résultat direct de la guerre folle que Binyamin Netanyahou livre aux manifestants ainsi que la capitulation totale de Bleu-Blanc face à cette folie ».

Le député Betzalel Smotritch lui a répondu de manière cinglante : « Honte à vous ! Vous incitez à la délinquance et à la désobéissance à la loi, de manière totalement irresponsable sur le plan sanitaire, économique et démocratique. Vous, gens de gauche, avez toujours cru que vous étiez les maîtres de ce pays, que la loi c’est vous, mais vous êtes soumis à la loi comme tout le monde. Il est temps que vous intégriez cela ! »

Vidéo:

Photo article Flash 90