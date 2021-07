Le ministre travailliste Omer Bar-Lev assistait mercredi Nazareth à un colloque lors duquel il a notamment présenté son plan de lutte contre la violence en milieu arabe. Et tout comme il l’avait fait la semaine dernière à la Knesset, il a totalement occulté les facteurs culturels qui sont à l’origine de cette violence endémique et expliqué qu’elle avait une cause précise : l’inégalité et la discrimination dont est victime le secteur arabe dans l’Etat d’Israël : « Depuis la création de l’Etat d’Israël, il règne une inégalité organique entre le secteur juif et le secteur arabe, et ce fossé s’est agrandi avec les années, en d’autres mots : discrimination ». En clair : les Juifs sont coupables. Tout comme en France, la violence arabe est ainsi expliquée voire justifiée par des arguments socio-économiques qui curieusement ne se vérifient pas avec toutes les autres populations.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90