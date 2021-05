Le ministre de la Sécurité intérieure Ami Ohana a évoqué la tragédie de Meron. « Après que le travail d’identification des victimes sera achevé et que les victimes seront toutes enterrées, je me présenterai devant les caméras et je reconnaitrai ma responsabilité car je suis responsable de tous les organes qui dépendent de mon ministère. Je suis responsable de tous les accidents de la route, pour toute personne qui se fait agresser sans que la police n’ai été sur place, je suis responsable de tous les incendies et pour toutes les personnes qui meurent pas asphyxie des fumées. Je suis responsable pour tous les assassinats et lorsque j’entends ce genre de faits c’est comme si je recevais un coup de pied dans le ventre. Je suis également responsable pour chaque prisonnier et chaque gardien, pour chaque policier ou chaque délinquant arrêté, chaque pompier et chaque personne coincée dans les flammes ».

Le ministre a indiqué être prêt à répondre à toute question dans le cadre d’une commission mais a précisé que la responsabilité ministérielle n’est pas synonyme de culpabilité.

Photo David Cohen / Flash 90