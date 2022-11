Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz s’est entretenu mercredi avec le secrétaire d’Etat américain à la Défense Lloyd Austin. Les deux hommes ont discuté notamment des attaques terroristes en Judée-Samarie et des moyens dont disposaient les forces de sécurité israéliennes pour les combattre. Ils ont également parlé de l’agressivité de l’Iran au Moyen-Orient et ont dénoncé ses livraisons de drones destinés à être utilisés pour des attaques contre l’Ukraine. Les ministres sont convenus de la nécessité de continuer à agir contre l’Iran. Dernière question évoquée : les progrès réalisés dans la vente du système Arrow III (Hetz), missiles antibalistiques israéliens, à l’Allemagne. Là aussi, ils ont décidé de faire avancer les démarches dans les plus brefs délais.