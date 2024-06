Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s’est envolé pour Washington pour une série de rencontres importantes pour la poursuite de la guerre à Gaza ainsi que pour l’évolution de la situation sur le front nord.

Gallant va rencontrer son homologue américain, Lloyd Austin mais aussi le Secrétaire d’Etat Antony Blinken et d’autres responsables de la Maison Blanche, du Secrétariat d’Etat, du Congrès et de l’administration américaine.

Cette visite intervient dans un contexte de tensions entre Jérusalem et Washington sur fond de retard de livraisons d’armes à Israël par les Etats-Unis qui a entrainé une prise de parole publique du Premier ministre israélien contre l’administration américaine.

Gallant va s’entretenir avec ses interlocuteurs sur les actions nécessaires pour atteindre les objectifs de guerre, les efforts diplomatiques pour obtenir la libération des otages, les mesures à prendre pour renforcer la stabilité régionale et la coopération entre les services de sécurité israéliens et l’administration américaine.

Avant de monter dans l’avion cette nuit (samedi à dimanche), le ministre Gallant a déclaré: ”Je pars cette nuit pour les Etats-Unis sur l’invitation du Secrétaire d’Etat à la Défense Lloyd Austin. Les Etats-Unis sont notre allié le plus important et nos liens sont particuliers, peut-être plus qu’ils ne l’ont jamais été”.

Il a affirmé que cette visite était déterminante pour la suite des opérations dans la Bande de Gaza et dans le nord.