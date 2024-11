Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich et son épouse Revital ont désormais le statut de grands-parents.

Leur fils Bnaya et son épouse Tamar ont accueilli aujourd’hui leur premier enfant.

Betsalel et Revital Smotrich ont sept enfants. L’aîné Bnaya s’est marié l’année dernière et étudie à la yeshiva de Bet El, le second, Yedidya est entré à l’armée cette année et a intégré l’unité des parachutistes.

Smotrich et son fils Yedidya le jour de son incorporation à l’armée

Mazal tov!