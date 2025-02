Gerardo Werthein, le chef de la diplomatie argentine, est en ce moment en visite en Israël. Il s’est rendu aujourd’hui (dimanche) au Kotel. Il était accompagné par l’ambassadeur d’Argentine en Israël, le Rav Shimon Axel Wahnish.

Il a été accueilli par le Rav du Kotel et des lieux saints, le Rav Shmouel Rabinowitz, et le directeur de la Fondation du patrimoine du Mur occidental, Mordechai (Suli) Eliav, qui ont exprimé leur gratitude pour le soutien indéfectible du gouvernement argentin, dirigé par le président Javier Milei, à Israël et au peuple juif.

Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères a mis les tefillin et a prié pour la paix et la sécurité d’Israël et de l’Argentine soulignant les liens forts entre les deux nations.

Le ministre argentin a déclaré: »Venir ici est une expérience unique et émouvante, un sentiment indescriptible. Je me sens protégé ici et je prie pour la paix du peuple juif et de l’État d’Israël et pour la fin de la haine ».