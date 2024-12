Luis Alfonso Petri, le ministre argentin de la Défense, est actuellement en visite en Israël. Il a été reçu par son homologue Israël Katz.

Au cours de leur échange, le ministre Katz a proposé de mettre en place un programme conjoint pluriannuel d’ateliers et de séminaires stratégiques dans divers domaines d’intérêt mutuel afin d’approfondir la coopération stratégique et les liens entre les deux pays par le biais d’un dialogue stratégique soutenu.

En outre, le ministre Petri et le directeur général du ministère israélien de la Défense, le général (rés) Eyal Zamir, ont eu des discussions sur des questions stratégiques clés, notamment les activités déstabilisatrices de l’Iran au Moyen-Orient et en Amérique latine. Tous deux ont souligné l’importance de poursuivre la collaboration et de favoriser la stabilité dans leurs régions.

Les deux parties ont également convenu d’élargir leur coopération en matière de défense, en mettant l’accent sur des projets communs en matière de cyberdéfense, de drones, de protection des frontières, de communications par satellite et de futurs contrats de gouvernement à gouvernement (G2G) portant sur les armes légères, les munitions légères, les radios et les équipements connexes.

Le ministre Petri a également transmis un message du président argentin, Javier Milei, dans lequel il a réaffirmé le soutien indéfectible de l’Argentine au droit d’Israël à se défendre. Il a souligné que la lutte actuelle d’Israël représente non seulement une lutte nationale, mais aussi la lutte collective du monde libre contre le terrorisme et la position de la civilisation contre la barbarie.