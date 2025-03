Le Directeur général du Ministère du Tourisme israélien, Dani Shahar, a inauguré aujourd’hui (mardi) le pavillon israélien lors du salon du tourisme ITB, en présence de cadres supérieurs de l’industrie touristique et de l’Ambassadeur d’Israël en Allemagne, Ron Prosor.

Le salon qui s’étend sur trois journées devrait accueillir environ 5000 représentants de 180 pays et quelques 100000 professionnels du tourisme, décideurs et journalistes du monde entier.

Conformément à la politique du ministre israélien du Tourisme, Haïm Katz, le Directeur général tiendra des réunions avec des tour-opérateurs, des compagnies aériennes, des agents de voyage et des médias locaux pour promouvoir des collaborations, en se concentrant sur les publics cibles ayant des liens avec Israël, qui ont déjà commencé à revenir.

Dani Shahar, le directeur général du ministère du Tourisme israélien, a déclaré: »Plus la stabilité sécuritaire augmente, plus les touristes viendront. Ceci est basé sur notre expérience des crises passées. Israël est une destination attrayante avec des joyaux touristiques uniques que l’on ne trouve nulle part ailleurs. D’après nos relations avec nos partenaires commerciaux internationaux et les sondages que nous avons réalisés, nous constatons un intérêt croissant et une volonté de revenir visiter Israël à mesure que la situation s’améliore ».

Le pavillon israélien, qui attire chaque année de nombreux participants du salon, s’étend sur 400 mètres carrés et présente des tour-opérateurs, des hôteliers, des compagnies aériennes et plus encore. Parmi les participants figurent Isrotel, Fattal, Dan Hotels, El Al, et des représentants des principales villes touristiques. Les visiteurs du pavillon pourront déguster des vins israéliens. Ils auront également l’opportunité de déposer des petits papiers dans une réplique du Mur des Lamentations installée dans le pavillon. Une autre attraction comprend un voyage virtuel à travers Israël utilisant la technologie de Réalité Augmentée. Une station de selfies a également été installée, et les participants auront la chance de gagner des packages de vacances en Israël.

Le marché touristique allemand est hautement significatif, avec une culture bien développée de voyages internationaux (plus de 80 millions de voyages par an). En 2023, l’Allemagne était le cinquième pays source pour le tourisme entrant en Israël, avec environ 155100 touristes. Environ la moitié des touristes allemands qui ont visité Israël étaient des visiteurs récurrents.