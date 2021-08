Le ministère israélien des Affaires étrangères a exprimé – en termes diplomatiques – sa profonde irritation envers l’Union européenne qui a décidé d’envoyer un représentant officiel à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien Ebrahim Raïssi.

Le communiqué du ministère dit : « La décision de l’Union européenne d’envoyer un représentant à la cérémonie d’investiture du ‘boucher de Téhéran’ provoque la stupéfaction et témoigne d’une capacité de jugement erronée. La participation d’un représentant européen à cette cérémonie, quelques jours à peine après que l’Iran ait tué deux citoyens européens dans un acte de terrorisme d’Etat et compte tenu du fait que le nouveau président est un criminel ayant du sang de nombreux citoyens iraniens sur les mains ne pourra être interprétée autrement que comme une légitimation à cette attaque et à la politique agressive du régime des ayatollahs. La flatterie et la servilité face à des régimes violents et totalitaires n’invitent que davantage de violence et d’agressivité. Nous ne saurions mieux conseiller à l’Union européenne d’annuler sans délai sa participation honteuse à la cérémonie d’intronisation du ‘boucher de Téhéran' ».

Photo Pixabay