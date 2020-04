Alors que les tensions augmentent entre le parti Yamina et le Premier ministre, la chaîne Hadashot 13 croit savoir que Binyamin Netanyahou aurait accepté de céder le ministère de l’Education au parti de Benny Gantz durant la première période du gouvernement d’union. Netanyaou avait promis au rav Raphy Peretz de le maintenir à son poste en échange de la rupture de son alliance avec Itamar Ben Gvir. A Yamina ont réagit en indiquant que si cette nouvelle est confirmée, le parti sioniste-religieux siégera dans l’opposition.

Le Likoud également accepté qu’Avi Nisenkorn, ancien président de la Histadrout, soit nommé au ministère de la Justice. Quant à la question la plus épineuse, celle de la souveraineté, Bleu-Blanc exige que toute décision soit reportée de six mois au moins (donc au risque d’une nouvelle administration américaine) et le Likoud demande un délai de quatre mois seulement. Benny Gantz réitère sa demande de « consentement international » à cette démarche ce qui équivaut à l’annuler.

Photo Yehouda Haïm / Flash 90