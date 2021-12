Le ministère de la Santé a donné son aval à l’emploi du médicament antiviral Paxlovid mis au point pas Pfizer. Le ministère israélien et la firme américaine ont signé un accord pour l’acquisition d’une grande quantité de boîtes qui arriveront en Israël dans les prochains jours.

La semaine dernière, ce médicament avait obtenu l’homologation de la Food & Drugs Administration (FDA) américaine. Le médicament Paxlovid, qui se présente sous forme de gélules, ralentit le développement d’une enzyme responsable de la multiplication du virus dans l’organisme. Il est réservé aux personnes ayant des symptômes légers ou moyens et il est efficace à plus de 89%. Toute personne qui ressent les premiers signes du virus pourra le prendre durant cinq jours, évitant ainsi des symptômes graves, une hospitalisation et surtout un décès.

Photo Olivier Fitoussi