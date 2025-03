Dans une initiative visant à réduire le tabagisme, particulièrement chez les jeunes, le ministère de la Santé israélien a dévoilé un projet de réglementation exigeant que 90% de la surface des emballages de produits du tabac et de cigarettes électroniques soit couverte d’avertissements graphiques.

« Le tabagisme est une cause majeure de mortalité, responsable d’environ 8 000 décès annuels en Israël, dont 10% résultent du tabagisme passif, » a déclaré le Dr Sharon Alroy Price, chef de la division de santé publique au ministère. Selon les statistiques officielles, un adulte sur cinq fume en Israël, et ce chiffre est en hausse chez les enfants et les adolescents.

Le Dr Sharon Levy, directrice du Département de l’éducation et de la promotion de la santé, a précisé qu’Israël sera l’un des premiers pays au monde à exiger des avertissements graphiques sur les cigarettes électroniques.

Le ministère a collaboré pendant un an avec divers experts et représentants de différentes communautés – notamment des secteurs ultra-orthodoxe et arabe, des conseils étudiants et des leaders d’opinion – pour garantir que les images soient culturellement appropriées pour l’ensemble de la population israélienne. Les avertissements apparaîtront également en arabe, en plus de l’hébreu.

Selon les études menées sur le sujet dans les pays ayant déjà mis en vigueur cette réglementation graphique sur les paquets de cigarettes, ces images ont en un réel pouvoir de dissuasion, particulièrement chez les plus jeunes.

Le règlement entrera en vigueur après une période de consultation publique de trois semaines, suivie d’une approbation finale par la Knesset. Les importateurs et distributeurs auront ensuite un délai d’un an pour se conformer aux nouvelles exigences.

Anticipant des pressions de l’industrie du tabac, le Dr Alroy Price a affirmé : « Nous sommes engagés en faveur de la santé publique et nous ne renoncerons pas à la nécessité d’avertissements explicites, même face à l’opposition d’intérêts commerciaux. »

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large. Le ministère envisage également de relever l’âge légal pour l’achat de produits du tabac et d’interdire la vente de cigarettes électroniques aromatisées. Des initiatives complémentaires incluent l’augmentation de la taxation des produits du tabac et des campagnes de sensibilisation sur les dangers des cigarettes électroniques.

Le ministère prévoit également d’étendre ses efforts à la réduction du tabagisme passif dans les espaces publics et privés, bien que la réglementation du tabagisme sur les balcons privés reste juridiquement complexe.