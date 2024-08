La Direction de la production et des achats du ministère israélien de la Défense, en collaboration avec l’administration des chars et des véhicules blindés de transport de troupes du ministère de la Défense et la direction technologique et logistique de Tsahal, a annoncé aujourd’hui (mercredi) la signature d’un contrat important avec Ashot Ashkelon.

Selon les termes du contrat, Ashot Ashkelon fabriquera et fournira des composants essentiels pour les chars Merkava et les véhicules blindés de transport de troupes Namer, notamment des transmissions, des suspensions et des systèmes de transmission de 1 200 et 1 500 chevaux, pour un coût total de plus de 23 millions de dollars (86,4 millions de shekels). L’accord comprend également l’achat de pièces de rechange et la restauration de systèmes avancés, qui seront livrés à l’armée israélienne au cours des deux prochaines années.