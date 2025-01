Le ministère israélien de la Défense a annoncé aujourd’hui (mardi) la signature de deux accords majeurs de capacités de défense avec Elbit System, pour un montant total d’environ 1 milliard de shekels.

Ces contrats comportent la production de milliers de munitions aériennes lourdes ainsi que la création d’une »usine nationale de matières premières » afin de réduire la dépendance d’Israël des importations étrangères en matière de défense.

La nouvelle usine sera dotée de lignes de production avancées pour les matériaux énergétiques utilisés par l’industrie de la défense israélienne.

Ces accords contribuent de manière significative à la mise en oeuvre de la politique du ministère de la Défense visant à promouvoir l’indépendance industrielle « Bleu et Blanc » et la collaboration avec les industries de défense locales. Ces projets devraient renforcer l’économie, étendre les lignes de production nationales et assurer une réponse optimale aux besoins opérationnels actuels et futurs de l’armée israélienne.