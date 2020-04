Les médias israéliens ont pointé du doigt le problème des vols qui arrivent encore à l’aéroport Ben Gourion transportant des Israéliens qui veulent revenir en Israël. Ceux-ci doivent obligatoirement être en confinement mais la plupart d’entre eux souhaitent l’être chez eux et non dans les hôtels prévus à cet effet. Les fonctionnaires leurs demandent juste de signer un formulaire par lequel ils s’engagent à rester en confinement chez eux. Or, il s’avère que de nombreux cas de contamination ont été le fait de personnes qui sont revenues en Israël depuis l’étranger durant les deux semaines qui viennent de passer. Sans parler des risques encourus par les chauffeurs de taxis qui les transportent.

Samedi soir, à l’issue d’une vidéoconférence entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le ministre de la Défense Naftali Bernett, le ministre des Transports Betzalel Smotritch, le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Shabbat et le directeur du ministère de la Santé Moshé Bar Simantov, il a été décidé de confier la responsabilité entière de cette question au ministère de la Défense. Durant la nuit, le gouvernement prendra un décret en ce sens selon les lois d’urgence. Selon ces nouvelles directives, toutes les personnes qui reviennent de l’étranger seront obligatoirement menées vers les hôtels gérés par le ministère de la Défense, aux frais de l’Etat.

Le ministre des Transports Betzalel Smotritch a remercié le Premier ministre pour cette « décision éthique et équilibrée » qui permet à chaque citoyen israélien qui le désire de renter au pays mais assure aussi la protection de son entourage. « La solidarité est une valeur de base de l’Etat d’Israël » a souligné le ministre.

