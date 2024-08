Le ministère de la Défense et Elbit Systems ont signé un immense accord pour l’achat de munitions de fabrication israélienne pour un coût de 1,5 milliard de shekels (environ 340 millions de dollars). Le contrat sera réalisé sur une période de 10 ans. Dans le cadre de cet accord et du plan du ministère de la Défense visant à renforcer l’indépendance industrielle en Israël, Elbit Systems a annoncé qu’il installerait une nouvelle usine en Israël pour la production d’armements et de munitions.

L’annonce de l’accord intervient après qu’Elbit a annoncé cette semaine qu’il avait également remporté un contrat d’une valeur d’environ 190 millions de dollars pour la fourniture d’obus de mortier guidés par laser au ministère de la Défense. Le contrat sera réalisé sur une période de deux ans.