L’affrontement qui s’est déroulé quelques instants avant Shabbat, vendredi dernier, près de l’avant-poste Oz Tsion dans le Binyamin, a fait réagir jusqu’au ministère américain des Affaires étrangères.

Rappel des faits: quelques heures avant Shabbat, un berger juif faisait paitre son troupeau dans des champs en territoire C, entre l’avant-poste Oz Tsion et le village arabe de Burqa au sud de Ramallah. Un groupe de près de 80 Palestiniens est arrivé. Ils étaient armés de matraques, de mortiers et de pierres. Le berger a appelé des amis à l’aide et des affrontements ont eu lieu. Un des habitants juifs a été gravement blessé à la tête par un bloc de pierre lancé par un Palestinien. Malgré sa blessure, il a réussi à tirer avec son arme personnelle, qu’il possédait légalement, et a tué un Palestinien de 19 ans.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital dans un état grave et a dû être opéré en raison d’une fracture du crâne.

Cet homme, Yehiel Indor, originaire d’Ofra ainsi qu’Elisha Yered de Migron ont ensuite été placés en garde à vue pour assassinat et entrave à l’enquête. Elisha Yered était jusqu’à il y a quelques semaines, l’attaché parlementaire de la députée Limor Son Har Meleh du parti Otsma Yehoudit.

En revanche, aucun des Palestiniens impliqués dans l’affrontement n’a été arrêté.

Pour la classe politique israélienne de gauche, l’affaire est entendue: il s’agit d’un crime nationaliste juif, qu’il convient de traiter comme du terrorisme. S’appuyant uniquement sur la version palestinienne des faits, les dirigeants politiques de l’opposition ont tiré leurs conclusions.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a tweeté pendant Shabbat pour condamner les habitants juifs: ”Les jeunes des collines transforment la Judée-Samarie en champ de bataille entre les terroristes juifs et les terroristes arabes. Cela met en péril les habitants juifs, qui sont dans leur majorité respectueux de la loi, met en danger les soldats. S’en prendre à des innocents est contraire aux valeurs juives et démocratiques. Le soutien dont ils jouissent au sein de la coalition la plus extrémiste de l’histoire d’Israël est un attentat politique. Netanyahou doit condamner sévèrement cette violence qui porte atteinte à la sécurité nationale, à Tsahal et la présence juive dans le pays”.

Benny Gantz a lui aussi parlé de terrorisme juif: ”Un terrorisme nationaliste juif dangereux se développe, comprenant une atteinte aux soldats. Le prix du silence du gouvernement, le manque de soutien aux forces de sécurité et le soutien aux extrémistes de la part de la coalition et des députés, sont une tache qui ne pourra pas être effacée et un danger pour notre sécurité”.

Merav Mihaeli, quant à elle, s’en est pris à la coalition gouvernementale et au fait que l’un des suspects juifs a été l’attaché parlementaire d’une députée d’Otsma Yehoudit: ”Au sein du gouvernement Netanyahou, il y a un parti qui soutient les terroristes. Qui soutient le terrorisme. Si l’on veut expulser les familles des terroristes, on peut commencer par expulser la famille du colon terroriste”.

Le secrétariat d’Etat américain a rejoint les condamnations de la gauche israélienne et s’est fendu d’un communiqué spécial sur l’incident: ”Nous condamnons fermement l’attaque terroriste perpétrée par des colons extrémistes. Les Etats-Unis présentent leurs sincères condoléances à la famille de la victime et à ses proches”.

A droite, en revanche, on recommande la prudence et on conseille d’attendre de comprendre réellement ce qui s’est passé pendant ces affrontements. Un journaliste de la chaine Kan, Akiva Novick, qui n’est pas spécialement connu pour soutenir les jeunes des collines, a appelé lui aussi à prendre du recul avant de juger: ”Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé ce Shabbat à Oz Tsion, mais je connais personnellement le garçon qui a été blessé gravement. Il est loin d’être quelqu’un qui cherche la bagarre. Je ne tirerais pas de conclusions hâtives. Il a pris un bloc de pierre dans la tête, il souffre d’une fracture du crâne et il a dû être opéré. Qui a jeté ce bloc? Pourquoi? Est-ce qu’il a tiré pour se défendre ou pour attaquer? Ce que je sais: ce garçon est loin du cas typique de ce que vous imaginez”.

Le député Boaz Bismuth (Likoud) a tweeté: ”Il est temps de le dire très clairement: à tous ceux qui, dans la presse et parmi les députés, se permettent de condamner des Juifs qui défendent leur terre, sachez rester à votre place et occupez-vous de condamner les soutiens du terrorisme, ceux qui étreignent les terroristes et louent les shahidim et avec lesquels vous rêvez de former un gouvernement!”.

Pour la députée Limor Son Har Meleh, il n’y a pas de raison que l’on honore un homme qui a éliminé un terroriste à Tel Aviv et que l’on condamne celui qui se défend en Judée-Samarie: ”La même loi doit s’appliquer à Tel Aviv et dans le Binyamin! Rappelez-vous les faits similaires qui s’étaient déroulés près d’Ariel. Le suspect avait vécu un enfer et finalement il s’est avéré qu’il s’agissait encore d’un mensonge palestinien. Ne croyez pas ces assassins! N’adoptez pas le narratif de nos ennemis”. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a été clair: ”Ma politique est claire. Celui qui se défend contre des jets de pierre doit recevoir un prix. J’attends des policiers du secteur de Judée-Samarie qu’ils fassent avancer l’enquête rapidement et que l’enquête englobe aussi les émeutiers arabes qui ont jeté des pierres et ont essayé d’assassiner des Juifs”.

La police a requalifié le chef d’accusation de ”meurtre” en ”homicide”. Les enquêteurs ont fait savoir qu’ils ne niaient pas qu’il y avait eu des violences ”des deux côtés”. Ils ont précisé qu’ils prévoyaient aussi d’arrêter des Palestiniens mêlés aux affrontements.