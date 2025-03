Hamdan Bilal, le metteur en scène du documentaire anti-israélien »No other land », primé aux Oscars, a été arrêté pour avoir jeté des pierres sur des soldats au sud de Hevron.

Selon le porte-parole de Tsahal, l’incident a commencé lorsque « plusieurs assaillants ont jeté des pierres sur des civils et ont endommagé leurs véhicules près de Soussia, en Judée-Samarie, ce qui a dégénéré en affrontement violent avec des jets de pierres réciproques entre Palestiniens et Israéliens. Les forces de Tsahal et la police sont arrivées sur place, et plusieurs assaillants ont commencé à leur lancer des pierres. Les forces ont arrêté trois Palestiniens, soupçonnés d’avoir jeté des pierres sur les soldats, ainsi qu’un civil israélien impliqué dans l’affrontement. Un Israélien blessé lors de l’incident a été évacué pour recevoir des soins médicaux. »

Plus tôt, le réalisateur Yuval Avraham du film »No other land » a publié sur X que Hamdan Bilal, son collaborateur dans la réalisation du documentaire, a raconté une toute autre histoire. Il prétend que Bilal a été attaqué à son domicile par des habitants juifs de la région et qu’il a été arrêté par les forces de l’ordre alors qu’il se trouvait dans l’ambulance. avait été attaqué par des colons à son domicile dans le village de Susiya, avant d’être arrêté à l’intérieur de l’ambulance venue l’évacuer pour des soins médicaux. Tsahal a nié que Bilal ait été arrêté dans l’ambulance. Cette version a été démentie par les autorités israéliennes.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, l’association Regavim avait publié une vidéo montrant l’agressivité de Yuval Avraham contre les soldats de Tsahal. Suite à la diffusion de ces images, le ministre de la Culture a tweeté: »Les lauréats des Oscars devraient avoir honte d’avoir obtenu leur titre au prix de l’humiliation des soldats de Tsahal, qui se battent pour défendre leur pays ».