Le Hamas a publié un communiqué à l’occasion du 6e anniversaire de l’opération Tsouk Eitan. Le contenu ne laisse pas de place au doute : « Poursuite du combat contre l’ennemi sioniste jusqu’à ce que les Palestiniens récupèrent toutes leurs terres, leur lieux saints et leurs ressources naturelles ». Le contenu précise de quelles terres il s’agit : « La bande de Gaza, la Rive occidentale, Jérusalem et les ‘territoires de 1948′ », autrement dit « plus d’Israël ». La fin du communiqué précise encore les choses : « Nous ne reconnaîtrons jamais l’existence de notre ennemi sur nos terres et nos lieux saints, même si cela prendra du temps. Il n’y a ni place ni avenir pour notre ennemi parmi nous ».

Sauf s’il faut se faire soigner dans ses hôpitaux de qualité…

Photo Hassan Jedi / Flash 90