»Nous entrons dans une journée de tristesse insoutenable. Les otages morts qui rentreront demain briseront le cœur de chacun d’entre nous.

Alors, soyons unis demain. Pour un instant, oublions la droite et la gauche, les divisions, les querelles et les conflits entre nous. Soyons simplement pour. Pour les otages, pour leurs familles, pour nos otages qui reviennent demain afin d’avoir le droit au repos éternel. Pour les combattants, pour les blessés, dans leur chair et dans leur âme. Pour ceux que nous avons perdus dans cette guerre. Pour l’État d’Israël.

Ne diffusez pas demain d’images d’horreur, ne partagez rien sur les réseaux sociaux, sauf une seule chose : le drapeau d’Israël. Partout. Montrons-leur, à ces êtres vils qui marchandent la vie de nos êtres chers, que nous sommes invincibles. Unis, nous triomphons même du mal absolu, de ceux qui veulent nous anéantir. Et nous sommes là. Nous serons toujours là. Et nous vaincrons toujours.

Nous sommes un peuple libre sur notre terre, et jamais nous ne perdrons espoir.

Hissons le drapeau d’Israël demain, partout. Nos frères rentrent à la maison ».