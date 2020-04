Myriam Peretz, qui a perdu deux de ses fils – Ouriel hy »d et Eliraz hy »d – est devenue une icône en Israël par ses messages d’optimisme et d’appel à l’unité. Pour Yom Hazikaron 5780 elle a adressé un message à la population du pays. En voici un court extrait:

« …Qu’est ce que la vie? Est-ce la période durant laquelle vit une personne? Non! ces jeunes soldats qui sont morts pour pour le pays étaient beaucoup trop jeunes, mais leur vie fut pleine, car la vie d’une personne ne se compte pas en nombre de jours, mais en fonction de ce qu’elle a réalisé durant sa vie. Et qu’ont-ils réalisé? Ils ont effectué une mission, ils ont vécu une vie de don, ils étaient attachés à cette terre, ils ont décidé de rejoindre Tsahal, et non pas de partir en voyage ou d’autres choses. Ils ont décidé de sacrifier leur vie pour ce peuple, pour moi, pour vous. Alors, à quoi bon leur mort si je ne continue pas à vivre? Pourquoi sont-ils tombés? Ils sont tombés pour que nous puissions continuer à vivre! Mais quel genre de vie? Une vie de joie!… »

Vidéo:

ובחרת בחיים

Photo Yonatan Sindel / Flash 90