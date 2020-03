Ne pouvant pas se rendre à Washington pour la conférence de de l’Aipac, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé un message enregistré aux milliers de participants. Il y a notamment dit: « Le Plan du Siécle qu’a présenté Donald Trump est l’occasion du siècle pour Israël. C’est une porte ouverte avec un accord avec les Palestiniens et pour une normalisation des relations avec les pays arabes autour de nous(…)Je suis convaincu que la percée diplomatiques avec ces pays arabes arrivera beaucoup plus tôt que prévu car ils verront en Israël un allié solide face à la vraie menace iranienne: l’arme atomique(…)Après le travail de la commission mixte de cartographie, Israël étendra sa souveraineté à toutes les zones prévues par le Plan Trump et les Etats-Unis reconnaîtront cette situation. Il s’agit d’un jour historique pour Israël. Nous laissons la porte ouverte pour un accord avec les Palestiniens et sommes prêts à entamer des négociations sans délai sur la base de ce plan ».

Photo Illustration