Le meilleur buteur des qualifications pour l’Euro 2020 ? Ni Lukaku, ni Pukki, ni Dzyuba, ni Morata mais bien l’israélien Eran Zahavi, le serial scoreur d’Israël ! …….Détails et Vidéo……..



Eran Zahavi (32 ans) n’est pas des plus connus en Europe de l’Ouest, et pour cause : le plus gros de sa carrière, cet attaquant l’a passé au pays, en Israël. De 2006 à 2011, il évoluait à l’Hapoel Tel-Aviv, se faisant notamment remarquer par un but acrobatique somptueux en préliminaires de Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais.

On le citera à l’époque brièvement en Belgique, mais Zahavi rejoindra finalement Palerme en 2011 ; deux ans plus tard, peu en réussite, il rentre au pays, au Maccabi Tel-Aviv, où il commence à présenter des statistiques absolument folles (120 matchs, 98 buts).

Sa carrière en Europe de l’Ouest n’aura pas lieu, mais Zahavi décroche son transfert lucratif en 2016 quand il rejoint la Chine, où il reste une vraie machine à marquer : 82 buts en 92 rencontres avec le Guanghzou R&F … où il cotoie depuis cette année Mousa Dembélé.

En sélection, Zahavi aura mis un peu de temps avant de devenir aussi efficace : un seul but en qualifications du Mondial 2014, deux en qualifications de l’Euro 2016, à nouveau un seul sur la route du Mondial 2018 et un seul en Ligue des Nations.

Le déclic est venu lors de cette phase qualificative – bien aidé par un groupe assez aisé : un but contre la Slovénie, deux triplés consécutifs, contre l’Autriche et la Lettonie, un but ce jeudi contre la Macédoine et Zahavi en est déjà à huit réalisations, trois buts devant Claudio Keserü et Artyom Dzyuba – cinq devant Romelu Lukaku, qui aura l’occasion de frapper fort à Saint-Marin ce vendredi …

Source Walfoot

