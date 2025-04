Une délégation du Hamas a été contrainte d’annuler sa visite au Maroc, après que les autorités du royaume ont refusé de lui accorder un visa d’entrée, ont confirmé ce week-end des responsables du Parti islamiste Justice et Développement (PJD).

Le parti a précisé que plusieurs délégations palestiniennes, jordaniennes et libyennes n’ont également pas pu participer à la séance d’ouverture de la conférence.

Abdallah Benkirane, secrétaire général du PJD et ancien Premier ministre marocain, avait initialement annoncé la venue de Faouzi Barhoum, porte-parole du Hamas. Il a ensuite reconnu que le mouvement n’avait pas obtenu de visa. « Nous espérions qu’ils seraient parmi nous », a déclaré Benkirane.

Face à cette situation, des critiques se sont élevées en Algérie dénonçant le boycott imposé au Hamas. Faouzi Barhoum a finalement dû intervenir à distance, via Zoom, lors de la conférence, exprimant sa satisfaction face aux manifestations pro-palestiniennes au Maroc, qui continuent d’appeler à un cessez-le-feu et, dans certains cas, affichent leur soutien au Hamas.

La presse algérienne s’est indignée, accusant les autorités marocaines — désignées sous le terme « Makhzen » (qui fait référence à l’élite dirigeante et aux services de sécurité) — de revoir leur politique vis-à-vis de la résistance palestinienne et des peuples arabes, et de tenter de marginaliser les voix opposées à l’hégémonie occidentale et sioniste.

Les relations entre le Hamas et le parti islamiste marocain sont sources de controverses depuis deux ans. Il y a un an et demi, Benkirane avait publiquement fait l’éloge du Hamas tout en qualifiant les Juifs de « stupides », exceptant « quelques rares intelligents » comme Albert Einstein.

Lors du même événement, Khaled Mechaal, chef du Hamas à l’étranger, était également intervenu par Zoom, appelant le Maroc à rompre ses liens avec Israël, ce qui avait suscité une vive réaction dans le royaume.

En 2021, alors qu’il était encore Premier ministre, Benkirane avait félicité Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, pour sa « victoire » lors de l’opération « Gardien des Murailles ».

Le Parti Justice et Développement a subi une lourde défaite aux élections de 2021. Depuis, le parti est confronté à une crise financière et à de nombreuses démissions internes. Malgré cela, il reste un acteur clé dans l’organisation des manifestations anti-israéliennes au Maroc, dans le contexte de la guerre à Gaza.