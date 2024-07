L’industrie aéronautique israélienne (IAI) a annoncé avoir conclu un accord de vente de matériel militaire à ce qu’elle appelle ”un pays tiers” pour une valeur d’un milliard de dollars.

D’après des informations révélées par le journal français La Tribune, ce ”pays tiers” n’est autre que le Maroc auquel Israël va vendre des satellites qui servent à la communication et à l’espionnage.

Le président d’IAI, Amir Peretz, est en ce moment au Maroc et l’on peut supposer que c’est pour y signer la transaction.

Notons que ces satellites israéliens viendront remplacer ceux utilisés par le Maroc jusqu’à aujourd’hui et achetés auprès de la société européenne Airbus. Cette transaction pour une valeur d’un milliard de dollars montre que l’expertise et le matériel israéliens sont toujours très demandés à travers le monde, et ce malgré le boycott de la France qui a interdit à IAI de participer au salon Eurosatory, avant qu’une décision de justice ne casse cette mesure de discrimination.