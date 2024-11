Avner Netanyahou, le fils du Premier ministre, devait se marier le 26 novembre prochain, avec Amit Yardeni.

En raison des risques sécuritaires et notamment des menaces directes qui pèsent sur le Premier ministre et sa famille, en provenance d’Iran, Binyamin Netanyahou avait estimé que le mariage devait être reporté afin de protéger sa famille et les invités au mariage.

Ces conseils ont été suivis et le jeune couple devrait finalement convoler le 16 juin 2025.