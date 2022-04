L’histoire avait fait grand bruit, il y a six ans. Oded Guez refuse de donner le guett à sa femme. Enchainée dans un combat dont elle ne voit pas l’issue, celle-ci décide de publier sur les réseaux sociaux la décision du Beth Din qui le condamne à être exclu de la communauté. Le post a un écho important. Oded Guez perd son poste de professeur de physique à l’université et est exclu de sa communauté à Raanana.

L’homme ne se laisse pas convaincre pour autant. Alors qu’il est sous le coup d’une interdiction de sortir du territoire, toujours en raison de son refus de donner le guett, il quitte le pays avec un faux passeport.

Il ne reviendra que quatre ans plus tard. Pendant toutes ces années, le tribunal rabbinique a décidé de ne pas laisser son épouse prisonnière d’un mariage dont elle ne voulait plus. Il a alors pris une décision remarquable en la libérant de son mariage même en l’absence du guett.

Lorsqu’Oded Guez revient en Israël, les autorités estiment que même si sa femme n’est plus considérée désormais comme »agouna », il doit être puni pour avoir transgressé une décision du tribunal rabbinique et s’être enfui du pays sous une fausse identité.

Ce matin donc, il est entré en prison pour courir sa peine de 17 mois, décrété par la justice. Le directeur des tribunaux rabbiniques, le Rav David Malka, a déclaré: »La sanction pénale contre Oded Guez affirme avec vigueur la gravité de la transgression d’une décision du Beth Din, qui en plus d’être une faute morale constitue un délit pénal. Les autorités de l’Etat et les tribunaux rabbiniques continueront de travailler main dans la main pour lutter contre le phénomène des refus de guett en Israël et dans le monde ».