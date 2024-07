Le ministre de l’Energie et des Infrastructures, Eli Cohen, a officiellement annoncé qu’à partir de la semaine prochaine, le marché de l’électricité serait ouvert à la concurrence en Israël. La compagnie d’électricité – Hevrat Heshmal – perd donc son monopole.

Selon la réforme, chaque consommateur israélien pourra choisir le fournisseur auprès duquel il achète de l’électricité et bénéficier d’une réduction de 5 à 20 % sur le tarif de l’électricité. Cette décision devrait permettre à chaque foyer d’économiser des centaines, voire des milliers de shekels par an, en fonction des offres des fournisseurs, de la nature de l’utilisation et des heures de consommation d’électricité.

La possibilité de choisir son fournisseur était ouverte uniquement aux détenteurs d’un ”compteur intelligent”, à partir du 25 juillet, l’ensemble des consommateurs pourront profiter de cette option et choisir le fournisseur qui leur proposera le meilleur tarif en fonction de leurs besoins.