Le 13 juillet dernier, une attaque ciblée de Tsahal visait le bâtiment où se trouvait Mohamed Deif, le numéro 2 du Hamas.

La mort du chef terroriste n’a été confirmée que le 1er août. Aujourd’hui, le Jewish Chronicle britannique dévoile des détails sur l’opération qui a permis l’élimination de celui qui avait déjà échappé à 7 reprises par le passé aux tentatives d’élimination israéliennes.

L’identification formelle de Deif et du lieu où il se trouvait a été rendue possible par la présence d’agents secrets israéliens. L’un d’entre eux était déguisé en marchand de légumes qui tenait un stand devant le bâtiment où Deif se rendait régulièrement. Avec l’aide d’indics sur place, il a pu transmettre avec certitude la date à laquelle Deif devait venir pour sa prochaine visite.

Dès lors, Tsahal a commencé à élaborer l’élimination.

L’unité de ”mistaravim” de Douvdevan s’est infiltrée au sein de la population. Certains des combattants étaient déguisés en employés de l’UNRWA qui venaient distribuer l’aide alimentaire, certains en religieux musulmans qui venaient renforcer le moral des Gazaouis. Ainsi, ils ont pu entrer en contact physique et verbal avec les Gazaouis et récolter le plus d’informations possible.

Deux autres agents ont été postés à proximité du bâtiment où devait arriver Deif et prévenir de sa venue. L’un d’eux était le vendeur de légumes, le second un vieux mendiant.

Ils ont pu confirmer que Deif était bien entré et n’était pas ressorti du bâtiment, permettant de lancer l’élimination.