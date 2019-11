Avancée dans les négociations Bleu-Blanc / Lieberman

Dimanche midi, les équipes de négociateurs de Bleu-Blanc et Israël Beiteinou se sont rencontrées et ont indiqué ensuite avoir avancé dans les pourparlers sur une plateforme politique consensuelle sur les sujets touchant aux relations religion-Etat.

Rencontre positive Netanyahou-Lieberman

Le Premier ministre et le président d’Israël Beiteinou se sont entretenus dimanche après midi durant une heure et ont convenu de se revoir dans les trois jours qui viennent afin de poursuivre leur dialogue. Dans un communiqué conjoint, ils ont qualifié cette rencontre de « positive et consacrée à des sujets de fond en vue de la formation d’un gouvernement d’union ».

Le président Rivlin va rencontrer d’urgence tous les chefs de partis

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a décidé de recevoir entre mardi et mercredi tous les chefs de partis, les uns après les autres, pour une tentative de la « dernière chance » de provoquer la formation d’un gouvernement d’union nationale et éviter de nouvelles élections. Le président a appelé les responsables politiques à « s’élever au-dessus de leurs divergences personnelles et de penser aux intérêts de l’Etat d’Israël et de ses citoyens »

Les partis de droite absents de la réunion de crise de dimanche soir

Les partis de droite ont annoncé qu’ils ne se rendront pas à la grande réunion de crise convoquée par Binyamin Netanyahou pour dimanche soir. « Nous ne sommes pas à la botte de Bibi » a déclaré l’un de ses représentants. Par contre, il a été fixé une réunion lundi après-midi à la Knesset où seront présents tous les 55 députés du bloc soutenant le Premier ministre. Ce dernier veut à tout prix contrer les velléités de Benny Gantz de former une coalition soutenue par les partis arabes.

