Le marathon de Tel Aviv s’est élancé ce matin (vendredi) avec plus de 45000 participants venus du monde entier sous le signe de la résilience et de l’unité.

Cette année, 12 coureurs professionnels venus d’Éthiopie, du Kenya, du Maroc et d’autres pays tenteront de battre le record du marathon de Tel Aviv, établi en 2023 par le Kenyan Mibei Dominic Kipngeno en 02:10:11.

« Le Marathon de Tel Aviv, le plus grand événement sportif d’Israël organisé pour la 16ᵉ année, est bien plus qu’une course. Il incarne la résilience, l’unité et la détermination. Cette année, nous courons avec un cœur lourd pour ceux encore en captivité et en mémoire de nos héros tombés. Nous saluons nos soldats, les blessés et leurs familles, qui nous inspirent tous. J’invite tout le monde à se joindre à nous et j’espère voir bientôt tous nos otages rentrer chez eux », a déclaré Ron Houldaï, le maire de Tel Aviv.

Les parcours panoramiques du marathon mènent les coureurs à travers les rues animées de Tel Aviv, son littoral emblématique et ses sites historiques, offrant une expérience urbaine inoubliable.

7 catégories de course étaient proposées aux participants: Marathon (42,195 km), semi-marathon (21 km), 10 km, 5 km, « Triomphe de l’esprit » (3 km dédié à la persévérance et au dépassement de soi), course handisport en handcycle, mini-marathon pour enfants (26 février), incluant une course spéciale de 400 mètres pour les enfants en situation de handicap

Le Marathon de Tel Aviv 2025 est également placé sous le signe de l’initiative écologique « Avec amour pour l’environnement », visant à réduire l’empreinte carbone de l’événement. Une série de mesures écologiques ont été mises en place: réduction de 75 % des déchets plastiques grâce à des gobelets biodégradables collectés et envoyés au compost, tous les stands de restauration utiliseront des ustensiles biodégradables, le projet « Pay It Forward » encouragera les coureurs à donner leurs vêtements de sport inutilisés à des associations caritatives.