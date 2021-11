Pour la septième année consécutive, le Marathon biblique international a débuté vendredi matin dans la région de Binyamin. Il s’agit d’une initiative qui s’inspire de l’un des premiers marathons de l’Histoire qui s’est déroulé à la fin de la guerre entre Israël et les Philistins : « Un homme de Binyamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour.. ». (Samuel I, 4/12).

Après la guerre des Six jours, l’initiateur de cette épreuve, Yossef Yekutieli, eut eu l’idée de mesurer la distance entre Rosh Haayin et l’ancien Shilo et y découvrit qu’elle était de 42 km. Il organisa alors dans les années 1970 une course sur ce parcours qui fut d’abord appelée « Course de l’homme de Binyamin » et fit partie des Maccabiades. En 2015, le conseil régional de Binyamin décida de reprendre le flambeau sous le nom de Marathon biblique international avec le soutien de la société israélienne des marathons, qui se déroule chaque années depuis.

Tout comme les autres marathons du pays, l’épreuve propose plusieurs longueurs de parcours selon les possibilités des participants, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Le parcours permet de rencontrer , longer ou traverser des sites bibliques et relier ainsi le passé antique du peuple juif dans son berceau historique au présent.

Les organisateurs attendent quelque 5000 participants venus vivre une expérience inoubliable mêlant sport et histoire juive.

Photo Facebook