Le rav Menahem Perl, directeur du Makhon Tsomet d’Alon Chevout a dénoncé les récents propos du rav Chlomo Amar, grand rabbin séfarade de Jérusalem, contre l’utilisation des ascenseurs chabbatiques et des voiturettes électriques le Chabbat.

Le Makhon Tsomet est un institut spécialisé dans les solutions technologiques adaptées aux exigences strictes de la halakha. Depuis sa création en 1977, il a déjà mis au point des procédés ingénieux qui facilitent la vie de très nombreuses personnes, dont des handicapés et des personnes âgées mais aussi le services médicaux, la police ou Tsahal.

Lors d’un cours, le rav Chlomo Amar a attaqué cette semaine les instituts qui s’occupent de technologie et Torah, dont le Makhon Tsomet en l’accusant de « permettre trop de choses » et ainsi de « détruire le Chabbat ». Il avait notamment pointé du doigt les ascenseurs de Chabbat et les voiturettes électriques : « Aujourd’hui, il y en a qui fixent des halakhot avec facilité et décrètent de fausses halakhot ». Sur les voiturettes, il a été encore plus virulent : « Il y en a qui ont autorisé de circuler en voiture le Chabbat. Alors pour ce faire, ils ont procédé à un changement de nom (Chinouï Chem). Lorsqu’une personne très malade va mourir, on lui change son nom. Alors, ils ont fait pareil, ils ont changé le nom et ont appelé la voiture ‘kalno’it’. Aujourd’hui, on sait que l’on peut fabriquer des voitures électriques. Et eux, ils ont tout permis. Ils ne transgressent pas le Chabbat, ils détruisent le Chabbat. A la fin, ils permettront de cuisiner le Chabbat, ils ont déjà autorisé le téléphone et le micro… ». Allant encore plus loin, le rav Amar a accusé « des rabbins » d’être venue le voir afin d’obtenir son consentement et « lui ont menti ». Dénonçant aussi l’utilisation des ascenseurs de Chabbat, il a espéré que « jeunes rabbins, qui représentent l’avenir, aillent dans la bonne direction et n’apprendront pas « ces stupidités ».

La « bonne direction », comme les « bonnes yeshivot » dont parlait il y a quelques semaines le rav Itshak Yossef, Grand rabbin d’Israël, par opposition au lycées-yeshiva.

Le rav Menahem Perl a réagi au propos du rav Amar : « Nous sommes heureux d’entendre l’avis du rav Amar, parmi les opinions de nombreux autres rabbanim, qui eux ont autorisé l’utilisation de l’ascenseur chabbatique tout comme celle des voiturettes. Nous sommes cependant attristés d’entendre une telle attaque du style ‘on m’a menti’. Ce style n’est pas digne d’un talmid-hakham. S’il y a un mensonge patent, que le rav Amar dénonce celui qui lui aurait menti et à propos de quoi. Fustiger ainsi les instituts de technologie et Torah n’honore pas son auteur, ni lui, ni la Torah qu’il représente pour beaucoup de gens ».

Les propos du rav Amar, tout comme ceux du rav Itshak Yossef il y a quelques semaines sont les symptômes de ce que dénonce depuis des années, le rav Haïm Amsellem, lui-même séfarade orthodoxe, sur la surenchère d’une certaine orthodoxie séfarade qui s’éloigne de la tradition de modération des grands sages d’Afrique du Nord pour imiter la sévérité de l’orthodoxie ashkénaze lituanienne.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90