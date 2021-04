Le maire travailliste de Tel-Aviv Ron Huldaï est atteint du même syndrome que les gauches européennes ou américaines : les violences arabes et musulmanes sont le fruit d’une « frustration » ! Une psychologie sociale de niveau zéro au service de l’insupportable.

Evoquant l’agression sauvage dont a été victime dimanche le rav Eliyahou Mali en pleine rue de Jaffa, le maire a déclaré : « J’ai choisi de ne pas participer au cirque médiatique qui peint le tout en noir et blanc. Il faut privilégier le dialogue. J’ai discuté aujourd’hui avec des représentants de tous les secteurs de population de Jaffa. Nous avons parlé des difficultés et des situations de détresse à Jaffa et également de la nécessité de cesser immédiatement les violences d’où qu’elles viennent (…) Mais il est important de le souligner, ce à quoi nous assistons n’est pas un conflit nationaliste entre Juifs et Arabes. Il est le résultat d’une frustration qui se poursuit sur toute une génération d’habitants de Jaffa qui ont de plus en plus de mal à rester dans ce quartier, à cause de la pénurie de logements, à cause des prix de l’immobilier (…) Cette difficulté est surtout celle de la population arabe de Jaffa dont les possibilités de logement sont particulièrement réduites. Cela ne justifie certes pas la violence, mais l’incurie du gouvernement et l’absence de traitement des problèmes que connaissent les Arabes israéliens continueront à servir ces tensions et ce conflit ».

Dans la logique du maire de Tel-Aviv, il est donc « compréhensible » que des jeunes racailles arabes giflent un jeune orthodoxe dans le tramway, molestent et caillassent un juif près de la Vieille ville de Jérusalem ou agressent et tabassent un rabbin en plein jour dans une rue de Jaffa.

Circonstances atténuantes : peut-être étaient-ils eux-aussi sous l’effet du cannabis…

