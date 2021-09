Alon Davidi, le maire de Sederot, qui avait quitté le parti Yamina après avoir « senti vers où allait le vent », lance un appel au Premier ministre Naftali Benett et au gouvernement.

Notant les nombreux incident et provocations terroristes de ces dernières semaines, parfois restés sans réaction israélienne, il écrit : « Avec le début de cette nouvelle année, nous prions et exigeons que le Premier ministre Benett et le ministre de la Défense Gantz ainsi que les autres membres du gouvernement se ressaisissent et comprennent que les terroristes doivent être éliminés. Il faut liquider le terroriste qui a assassiné Bar-El Shemoueli hy »d, il faut liquider les chefs terroristes de Gaza. L’Etat d’Israël ne doit en aucun cas permettre une situation dans laquelle les terroristes qui s’attaquent aux enfants de Sederot puissent rester debout et ne pas craindre pour leur vie. Benett et Gantz ! Rétablissez le calme et le sentiment de sécurité pour les habitants de Sederot et de la région ! »