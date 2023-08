Eric Adams, le maire de New York, est actuellement en visite en Israël. Il s’est rendu au Kotel et a été reçu par le Premier ministre, Binyamin Netanyahou.

“Vous êtes un grand ami d’Israël. Vous vivez dans une ville qui est le centre intellectuel, culturel et financier du monde – et nous sommes en quelque sorte un autre centre. Et je pense que la combinaison des centres nous rendra encore meilleurs”.

Après la réunion, le Premier ministre Netanyahu et le maire Adams ont visité une exposition FoodTech sur l’alimentation et l’innovation consacrée aux protéines alternatives.

Israël est l’un des principaux pays en matière de protéines alternatives et le deuxième, derrière les États-Unis, en termes d’investissements privés dans ce domaine ; les deux pays ont donc beaucoup en commun.

Le Premier ministre Netanyahu et le maire Adams ont découvert des technologies alimentaires innovantes de start-ups israéliennes afin de promouvoir une coopération bilatérale productive dans ce domaine. Le Premier ministre et le maire ont goûté divers produits alimentaires, notamment du steak de laboratoire (sans viande), du miel de laboratoire (sans utiliser d’abeilles), ainsi que des brochettes et des hamburgers végétariens.

