Quelques heures après la fin de la rencontre entre Yaïr Lapid et la députée de Meretz Ghaina Rinawie Zoabi, on en sait un peu plus sur les concessions faites par Lapid pour faire revenir la députée démissionnaire.

Le maire de Nazareth qui était présent lors de la rencontre a reconnu que des centaines de millions de shekels leur avaient été garantis.

Sur 103 FM, il a déclaré: »Nous avions beaucoup de demandes, Lapid a tout accepté. Nous voulons les budgets qui nous reviennent. A partir de mercredi, vous allez entendre beaucoup de budgets, des sommes qui se chiffrent en centaines de millions de shekels ».

Un autre responsable arabe a expliqué qu’un système de surveillance avait été acté afin de vérifier que toutes les décisions touchant au public arabe soient effectivement mises en oeuvre.

Lapid, quant à lui, a déclaré à la fin de cette rencontre: »J’accueille la députée Renawie Zoabi de retour dans la coalition, nous avons eu un échange ouvert sur les réels besoins de la société arabe avec elle et avec les responsables des collectivités locales que je tiens à remercier pour leur mobilisation. Les querelles sont derrière nous et nous repartons au travail ».