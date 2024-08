La colère est encore montée d’un cran aujourd’hui chez les habitants du nord du pays, après l’attaque de drones du Hezbollah qui a fait 6 blessés dont un est entre la vie et la mort.

Le maire de Nahariya, le Colonel (rés) Ronen Marelly, a déclaré: ”Je fais confiance à Tsahal et aux décideurs sur les questions de quand, comment, combien et avec quelle puissance l’Etat d’Israël choisira de restaurer la sécurité. Le Hezbollah doit savoir que si ses drones, ses roquettes ou ses missiles touchent des habitants ici, l’Etat d’Israël passera à l’attaque. Le sort de Beyrouth doit être le même que celui de Nahariya. Nous ne pouvons pas continuer à rester assis et à encaisser”.

Avihaï Stern, le maire de Kiryat Shmona, a lui aussi tenu à envoyer un message: ”9 millions de citoyens d’un Etat souverain attendent dans l’angoisse ce qui se passera. Personne ne demande quand nous allons faire cesser cette situation. Aujourd’hui nous attendons l’attaque de missiles balistiques d’Iran, la prochaine fois nous attendrons l’attaque nucléaire ou atomique, c’est absurde! Nous devons mener une attaque préventive!”.