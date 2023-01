Après plusieurs jours de vive protestation contre la table ronde organisée par la Mairie de Lyon sur le thème des 30 ans d’Oslo, le maire, Grégory Doucet a annoncé son annulation.

Rappelons que la mairie de Lyon avait prévu de tenir le 1er février une conférence pour célébrer les 30 ans des accords d’Oslo, intitulée »Trente ans après la signature des accords d’Oslo, regards sur la Palestine ».

Un coup d’oeil à la liste des intervenants permettait de se rendre compte qu’aucun représentant d’Israël ou d’une position défavorable aux accords d’Oslo ne devait être présent. D’ailleurs, le titre lui-même de la conférence laissait peu de doutes quant au contenu de celle-ci: lorsque l’on parle de »Palestine » et non d’Israël, le message est clair. Le sort des Israéliens n’intéressent pas la mairie de Lyon et on irait même jusqu’à penser qu’elle a remplacé l’Etat juif par la Palestine, qui, rappelons-le n’existe pas.

Et si cela ne suffisait pas, le maire de Lyon, Grégory Doucet (Europe Ecolologie Les Verts), avait invité le terroriste Salah Hamouri à participer à cette conférence.

Il était présenté dans l’invitation à la conférence en tant que: »avocat franco-palestinien, défenseur des droits humains, ancien prisonnier politique ». Rappelons que Hamouri a été emprisonné en Israël pour avoir tenté d’assassiner le Grand Rabbin Ovadia Yossef et pour avoir participé à des organisations terroristes…

La communauté juive s’est mobilisée contre cette conférence et le maire de Lyon a, dans un premier temps, annoncé qu’il proposait de « convier un expert ou représentant choisi par la communauté juive ».

Les réactions des responsables communautaires ont été très vives: le Grand Rabbin de Lyon, Daniel Dahan, a annoncé qu’il quittait le groupe interconfessionnel Concorde et Solidarité, créé par Gérard Collomb en 2002, à la suite d’un attentat contre la synagogue de La Duchère. « Je ne peux donner ma caution morale à des personnes qui, au lieu de promouvoir la paix dans la cité, vont bien au contraire attiser les tensions communautaires« , justifie le Rabbin dans un communiqué.

Parallèlement aux appels à la manifestation du CRIF, Muriel Ouaknine Melki, la président de l’Organisation juive européenne, a annoncé avoir déposé un recours devant le tribunal administratif pour ordonner la suspension de la conférence au motif qu’elle contrevenait au principe de neutralité du service public et parce qu’un des participants »appartient à une organisation reconnue par la France et l’Union européenne comme terroriste ».

La tension a été particulièrement palpable lors des cérémonies ce dimanche pour la journée internationale du souvenir des victimes de la Shoah, à Lyon. Le maire Grégory Doucet ne s’était pas déplacé et son adjointe, Florence Delaunay, a été copieusement huée lorsqu’elle a pris la parole. Une grande partie des 200 personnes présentes, dont des élus et Claude Bloch, le dernier survivant lyonnais du camp d’Auschwitz, lui ont tourné le dos pendant son discours.

Delaunay a évoqué dans son discours, Ida Nathan, lyonnaise rescapée d’Auschwitz. Le fils de cette dernière lui a alors coupé la parole et confisqué le micro: « Je ne vous autorise pas à parler au nom de ma mère » décédée il y a quelques mois « dans l’indifférence de la ville et du Maire de Lyon » , lui a-t-il lancé.

Le maire de Lyon a donc décidé aujourd’hui (lundi) d’annuler la table ronde: « On n’avait invité aucun représentant d’une autorité palestinienne, mais un universitaire, le président d’Amnesty, le défenseur des droits humains, des personnalités qualifiées et aussi un témoin, Salah Hamouri. Forcément, on savait que sa présence allait susciter des réactions. Mais c’est quelqu’un de nationalité française, présent sur le territoire en toute légalité. Il a le droit de s’exprimer », s’est étonné le maire de Lyon.

A l’intérieur même de sa majorité municipale, plusieurs élus ont fait pression pour annuler cette conférence: »Quand on a reçu l’invitation et qu’on a vu le nom de Salah Hamouri, on a tout de suite demandé une annulation de l’événement. Recevoir Salah Hamouri dans le salon Justin Godart, ancien maire de lyon et Juste parmi les nations… Ce n’était pas pensable ! Ils (les écologistes, ndlr) ne mesurent pas l’épaisseur de notre ville et de son histoire », confie David Souvestre, co-président du groupe Lyon en commun. Les Socialistes ont aussi fait pression en interne pour pousser le maire à faire marche arrière.

C’est donc avec soulagement que la nouvelle de l’annulation de la conférence a été accueillie.