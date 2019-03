Le Carnaval d’Alost, en Belgique, a rassemblé plus de 80 000 visiteurs dimanche dernier selon le maire (le bourgmestre N-VA Christoph D’Haese). Parmi les chars qui ont défilé dans les rues de la commune flamande, se trouvait un char du nom de «Année du Shabbat» sur lequel deux marionnettes géantes représentants des juifs orthodoxes trônent, avec, à leurs pieds, de l’or et des sacs d’argent, et sur l’épaule, un rat….

Pour tout commentaire, le maire d’Alost, Christoph D’Haese a défendu le droit à un « antisémitisme folklorique »…

Les marionnettes géantes sont habillées en costume rose, avec rat blanc sur l’épaule, affublées de péops et de streimels (chapeaux des Juifs orthodoxes). Elles se tiennent debout sur des pièces d’or avec des sacs d’argent à leurs pieds. Derrière le char, plusieurs dizaines de personnes sur un petit char déguisées de la même manière chantent des chansons sur le thème de l’opulence juive.

Le bourgmestre D’Haese a déclaré au journal belge « Het Laatste Nieuws » qu’il « n’appartient pas au maire d’interdire de telles représentations et que » les participants au carnaval n’étaient pas mal intentionnés ».

La CCOJB (le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique) et le FJO (Forum der Joodse Organisaties) ont dénoncé la présence de ces marionnettes juives au nez crochus et aux coffres remplis d’argent : « Au mieux c’est un manque de discernement condamnable, particulièrement au vu du contexte de la montée de l’antisémitisme dans notre pays et dans le monde, au pire la reproduction de caricatures antisémites dignes de l’époque nazie »

La Commission européenne a également fermement condamné ces représentations antisémites, demandant à la Belgique de « prendre les mesures qui s’imposent ». « Il devrait être évident pour tous que faire défiler des représentations de ce type dans des rues d’Europe est absolument impensable, 74 ans après la Shoah », a affirmé le porte-parole en chef de la Commission européenne, Margaritis Schinas.

