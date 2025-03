Shmuel Grinberg, le maire de Beth Shemesh, a été violemment pris à partie hier soir (mercredi) par un groupe d’orthodoxes extrémistes alors qu’il sortait d’un événement familial.

Sa voiture a été renversée, son fils qui était avec lui a dû être pris en charge par les secours. Le maire a dû revêtir un casque pour se protéger de ses agressseurs au moment où il a été évacué par la police.

תיעוד דרמטי וחסר תקדים: כעבור שעה, רק בדקות האחרונות חולץ ראש העיר בית שמש שמוליק גרינברג עם קסדה לראשו, בליווי כוח שוטרים שרץ עם ראש העיר לרכב חילוץ, תחת זריקות חפצים ואבנים. https://t.co/Du0aUQtDDJ pic.twitter.com/C6JarNyOoi — שניאור בליניצקי – Shneor Bell (@shneorbell) March 19, 2025

Selon une déclaration officielle du cabinet du maire: « Le maire Grinberg et sa famille ont été attaqués à la sortie d’un événement familial. Leur véhicule a été gravement endommagé et vandalisé, mais ils ont pu être évacués en toute sécurité. Le fils du maire a été blessé lors de l’incident et a dû recevoir des soins médicaux. »

Grinberg lui-même a réagi à l’événement et a exprimé sa confiance en la police israélienne pour traduire les responsables en justice.

Israël Silverstein, adjoint au maire, a fermement condamné l’agression et a déclaré: « Je condamne avec la plus grande fermeté cet incident grave. La ville de Beth Shemesh et tous ses représentants sont engagés à préserver l’État de droit et le respect de la dignité humaine. J’appelle tous les habitants de la ville et les représentants des différentes communautés à s’unir pour dénoncer et rejeter toute forme de violence extrême et dangereuse. »

Itzik Elmaleh, président du groupe Shass au conseil municipal et maire adjoint, a également réagi à l’agression en déclarant: « J’appelle les autorités à traiter les criminels avec toute la sévérité de la loi. Ce n’est pas la voie de la Torah, et ceux qui ont commis cet acte sont dignes de mépris. Je comprends la douleur des habitants de notre ville, choqués par cette escalade dans l’attaque criminelle contre le maire et sa famille. »