Les membres de l’opposition au sein du lobby parlementaire pour Erets Israël ont exprimé leur déception et leur opposition après l’annonce de l’identité du futur ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, Mike Herzog. Yoav Kich (Likoud) et Orit Struck (Hatziyonout Hadtit) y voient un nouveau signe du changement de cap opéré par Naftali Benett car Mike Herzog est un fervent adepte de la création d’un Etat terroriste « palestinien ».

Pour ses deux députés, cette nomination va dans le sens d’une politique étrangère de gauche voulue par Yaïr Lapid. « A vous de choisir si les positions de droite au sein du gouvernement ont encore une valeur ou si elles sont inopérantes », adressent-ils au Premier ministre qui promettait un gouvernement « de 10° plus à droite que le précédent ».

Yoav Kich et Orit Struck demandant au Premier ministre de reconsidérer sa décision – ce qu’il ne fera pas – afin d’empêcher la gauche de prendre le contrôle des délicates et cruciales relations israélo-américaines, alors qu’une large majorité de la population israélienne est opposée aux solutions proposées par la gauche concernant le conflit israélo-palestinien et notamment à la création d’un Etat « palestinien ».

Photo Miriam Alster / Flash 90