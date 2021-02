Le parti Tikva Hadasha de Gideon Saar a lancé une campagne d’affichage où apparaît le candidat avec en arrière-plan Naftali Benett et Yaïr Lapid. Au Likoud, la réaction ne s’est pas fait attendre face à ce qui pourrait être une nouvelle erreur de campagne de Gideon Saar : « Lorsque les affiches publiques reconnaissent que Gideon Saar ne pourra pas former de gouvernement sans la gauche et sans Yaïr Lapid, les électeurs de droite de Saar et de Benett reviendront naturellement au Likoud car seul ce parti pourra former un gouvernement de droite sans rotation ».

Photo parti Tikva Hadasha