Après les déclarations d’une haut responsable de Bleu-Blanc qui affirmait que Binyamin Netanyahou « donnait l’impression » de ne négocier qu’au nom du Likoud, le parti du Premier ministre a été catégorique. Yariv Levin, qui mène les pourparlers avec Zeev Elkin représente tous les partis alliés au Likoud et pas uniquement le Likoud. Le parti dénonce des « manipulations médiatiques » destinées à créer des doutes auprès des partis orthodoxes et de Yamina dans le but de désintégrer le bloc de 55 députés créé par Binyamin Netanyahou. Des membres de Bleu-Blanc auraient même contacté des députés des partis orthodoxes et de Yamina pour les « prévenir » que Binyamin Netanyahou s’apprêterait à les trahir.

Lundi, après ses entretiens avec le président Rivlin et Benny Gantz, le Premier ministre avait immédiatement appelé les chefs des partis de sa coalition pour leur faire un compte-rendu de ses discussions. Il les avait aussi assurés du maintien de l’alliance entre le Likoud et eux.

Photo Miriam Alster / Flash 90